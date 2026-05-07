Fallece hombre arrollado por el tren en Valles

CIUDAD VALLES.- Un obrero del Ingenio Plan de San Luis, ubicado en el ejido La Hincada, perdió la vida al ser arrollado por el tren y fue encontrado sobre las paralelas a la altura de la colonia Plan de Ayala.

Fue este miércoles alrededor de las seis de la mañana, cuando automovilistas que pasaban por el cruce que conecta la carretera al Ingenio con la avenida Santa Rosa, vieron el cuerpo mutilado de una persona en medio de las paralelas, y de inmediato lo reportaron al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Minutos después arribaron oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes confirmaron que se trataba de un occiso, que posteriormente fue identificado como Luis Antonio Olvera Aquino, de 42 años de edad. Era obrero del Ingenio Plan de San Luis y vivía en el fraccionamiento Praderas del Río.

Fue identificado por su esposa, María Antonia, quien informó a las autoridades que Luis descansó el martes, pero estuvo ingiriendo bebidas embriagantes, y entre las 5 y 6 de la tarde, cuando ya se encontraba en estado de ebriedad, salió de su casa y ya no volvió. El personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de procesar los indicios, y todo apunta a que se trató de un accidente, pues presumen que el hombre se habría quedado dormido sobre las vías.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal para la necropsia, y se continuará con las investigaciones.