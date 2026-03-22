Fallece indigente en la Plaza del Mariachi

Un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida tirado en los arcos de la Plaza del Mariachi, en la zona centro, ahí se acostó y al parecer le sobrevino un infarto ya que cuando fue atendido no tenía signos vitales.

El reporte sobre el caso se dio a la autoridades cerca de las cinco de la tarde de este sábado en el sentido de que había un hombre acostado en la mencionada plaza, ubicada en la calle Los Bravo y Eje Vial, en el centro dela ciudad.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y se llamó a los paramédicos, quienes al revisarlo determinaron que ya estaba sin vida, por lo que se procedió a acordonar el área para que se iniciaran las investigaciones.

De acuerdo a testigos, el hombre, de unos 60 años de edad y en situación de calle, estuvo tirado en la plaza por varias horas pero se pensaba que estaba dormido hasta que alguien lo llamó y se percataron que ya no se movía, por lo que se dio aviso a las autoridades.

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Policía de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, realizaron el levantamiento del cuerpo del infortunado, que fue enviado al Servicio Médico Legista.