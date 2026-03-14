Fallece jornalero al ser arrollado en Matehuala

MATEHUALA. -Un jornalero perdió la vida al ser arrollado por una camioneta que también acabó volcada, en hechos ocurridos en la carretera ´57, al sur del municipio, cuando los paramédicos arribaron a prestarle ayuda al infortunado ya había dejado de existir.

El hecho tuvo lugar la mañana de este viernes en el kilómetro 179 de la carretera ´57, a la altura de la entrada al ejido Santa Lucía, a donde acudieron distintas corporaciones de auxilio a fin de prestar la ayuda correspondiente.

El ahora occiso fue identificado como Baltasar García Reyna de 52 años de edad, con domicilio en el ejido Maravillas, cerca del lugar donde ocurrió el percance.

Los hechos tuvieron lugar cuando el jornalero se desplazaba por la carretera ´57 en dirección hacia Matehuala, de sur a norte.

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No obstante, a la altura del kilómetro179, por la entrada a Santa Lucía, fue arrollado por una camioneta y arrojado y quedó tirado sobre el área de acotamiento, en tanto que el conductor de la unidad perdió el control del volante y terminó con las llantas hacia arriba sobre la cuneta divisoria de carriles.

Algunos testigos llamaron a los paramédicos quienes llegaron al sitio para atender al motociclista, el cual por desgracia ya había perdido la vida a consecuencia de los múltiples golpes que presentaba.

Agentes de la Guardia Municipal, División Caminos, también acudieron a tomar conocimiento y tanto la moto como la camioneta fueron enviados a una pensión, se ignora si el conductor de la segunda fue detenido para ser presentado ante la autoridad.

Asimismo, personal de la Fiscalía General del Estado acudió a realizar el levantamiento del cuerpo del infortunado, que fue enviado al Servicio Médico Forense para ser entregado a los familiares una vez que lo reclamaran.