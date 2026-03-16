Fallece un trailero al volcarse en la carretera a México

El conductor de un tráiler perdió la vida luego de sufrir aparatosa volcadura cuando circulaba por la carretera a México, a la altura del municipio de Santa María del Río en donde quedó completamente destrozado sobre el desnivel que divide los carriles.

El hecho tuvo lugar al mediodía de este domingo, cuando el tráiler se desplazaba sobre la mencionada carretera en dirección de Querétaro hacia esta ciudad.

Fue a la altura del kilómetro 154, por la comunidad de Fracción Sánchez, en Santa María del Río, en donde el conductor perdió el control del volante a la izquierda.

De esta forma el tráiler derribó un tramo de la contención metálica y finalmente volcó acabando sobre la cuneta divisoria de carriles.

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Algunos testigos pidieron auxilio y al sitio arribaron los socorristas, quienes atendieron al conductor del tráiler pero se percataron que ya había perdido la vida víctima de las lesiones que presentaba.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, llegaron a tomar conocimiento del accidente como primeros respondientes y, como era de esperarse, el tráfico se vio paralizado durante el tiempo que se realizaban las acciones en el sitio, como el retiro de la unidad y del cuerpo del infortunado trailero.

Agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, llegaron para iniciar la carpeta de investigación y el cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares una vez que acudieran a reclamarlo.

Asimismo, el destrozado tráiler fue enviado a una pensión en tanto que el Ministerio Público inicia las diligencias respectivas.