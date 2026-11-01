Familia sufre siniestro carretero; hay dos lesionados

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TAMUÍN.- Dos lesionados, uno de ellos de gravedad, fue el saldo que dejó un accidente ocurrido sobre la carretera Valles-Tampico.

Lo anterior sucedió el pasado viernes por la noche, en el kilómetro 45 de la carretera número 70, tramo Ébano-Tamuín, a la altura del rancho Palma Sola (cerca de la empacadora Praderas Huastecas).

Un vehículo gris, de modelo reciente, se salió del camino y chocó contra un poste de concreto, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad.

A bordo viajaban Rubén Antonio Barrientos, de 33 años de edad; su esposa, Karen Nohemí Cortez Carmona, de 35 años, y dos menores de edad. La familia tiene su domicilio en Ciudad Valles. De manera milagrosa, los menores no sufrieron lesiones; sin embargo, sus padres quedaron heridos. Rubén fue quien llevó la peor parte, pues incluso quedó atrapado entre los fierros retorcidos.

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Los Bomberos Voluntarios de Tamuín, con apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, pudieron rescatarlo. Posteriormente, los dos lesionados fueron llevados a un hospital.

Elementos de la Guardia Nacional se encargarían de resguardar los restos del vehículo accidentado y solicitaron apoyo de una grúa para retirarlo.