Fiesta termina en tragedia, ultiman a sujeto

Durante una riña en una fiesta, dos sujetos fueron atacados con arma blanca y uno de ellos perdió la vida en tanto que el otro resultó herido, los responsables andaban en un automóvil que dejaron abandonado para darse a la fuga.

Los hechos se suscitaron antes de las once de la noche del sábado y según reportes, los dos hombres se encontraban en un festejo en la calle Constituyentes de la colonia Benito Juárez, tuvieron un altercado con otros participantes y por lo tanto determinaron retirarse.

Sin embargo, cuando ya se alejaban fueron alcanzados por dos individuos que estaban en el festejo, los cuales andaban en un automóvil del cual descendieron y se les fueron encima atacándolos con arma blanca.

Uno de los afectados quedó tirado sobre la banqueta con fuertes lesiones que le ocasionaron la muerte en el lugar, en tanto que su acompañante fue atendido por los paramédicos y trasladado a un hospital para que recibiera la atención requerida.

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Al sitio acudieron las corporaciones policiales para iniciar las investigaciones y el sobreviviente mencionó que los atacantes se había fugado a pie y dejaron abandonado el carro en que se trasladaban al momento del ataque.

Elementos dela Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, iniciaron las diligencias correspondientes y el cuerpo del infortunado fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales.