Fiscalía advierte sobre fraudes laborales en redes sociales
La Fiscalía advierte verificar la autenticidad de ofertas laborales en redes sociales para evitar estafas.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí emitió unaalerta a la ciudadanía ante el incremento de publicaciones falsas
De acuerdo con la dependencia, este tipo de publicaciones suelen ofrecer sueldos elevados, horarios flexibles o beneficios poco realistas con el fin de atraer a posibles interesados. En algunos casos, los responsables solicitan depósitos o pagos anticipados para supuestos exámenes, uniformes o procesos de reclutamiento, lo que constituye una señal de alerta.
La Fiscalía recomendó verificar la autenticidad de las vacantes, confirmar la existencia legal de las empresas y desconfiar de aquellas que utilicen perfiles sin información clara o con direcciones falsas. Además, exhortó a no proporcionar datos personales ni financieros a desconocidos por medios digitales.
Finalmente, señaló que en coordinación con la Policía Cibernética se da seguimiento a reportes de este tipo de engaños para prevenir más casos y advertir a la población sobre nuevas modalidades detectadas.
