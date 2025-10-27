Fiscalía advierte sobre fraudes laborales en redes sociales

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí emitió una

a la ciudadanía ante el incremento de

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

sobredifundidas a través de, mediante las cuales personas usuarias han sido víctimas de

De acuerdo con la dependencia, este tipo de publicaciones suelen ofrecer sueldos elevados, horarios flexibles o beneficios poco realistas con el fin de atraer a posibles interesados. En algunos casos, los responsables solicitan depósitos o pagos anticipados para supuestos exámenes, uniformes o procesos de reclutamiento, lo que constituye una señal de alerta.

La Fiscalía recomendó verificar la autenticidad de las vacantes, confirmar la existencia legal de las empresas y desconfiar de aquellas que utilicen perfiles sin información clara o con direcciones falsas. Además, exhortó a no proporcionar datos personales ni financieros a desconocidos por medios digitales.

Finalmente, señaló que en coordinación con la Policía Cibernética se da seguimiento a reportes de este tipo de engaños para prevenir más casos y advertir a la población sobre nuevas modalidades detectadas.