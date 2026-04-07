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Seguridad

Fiscalía confirma detención de "El Patrón" por agredir a su pareja

Detenido en flagrancia tras denuncia en Lomas del Tec

Por Redacción

Abril 07, 2026 06:55 p.m.
A
Fiscalía confirma detención de "El Patrón" por agredir a su pareja

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que abrió una carpeta de investigación contra Alberto "N", conocido como "El Patrón", por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar en agravio de su pareja.

De acuerdo con la autoridad, los hechos ocurrieron en un domicilio del fraccionamiento Lomas del Tecnológico, en la capital potosina, donde presuntamente se registraron agresiones físicas y verbales tras una discusión.

El imputado fue detenido en flagrancia por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), luego de que la víctima solicitara auxilio a los servicios de emergencia la tarde del lunes 6 de abril.

Posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, donde se integran las investigaciones correspondientes.

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La Fiscalía indicó que el caso será llevado ante la autoridad judicial en la audiencia inicial, donde se determinará la situación jurídica del señalado.

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