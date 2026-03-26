Fotos | Aplica SSPC "barredora" de autos en las vías

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aplicó una especie de "barredora" a un costado de las vías de Hernán Cortes.

La corporación informó que como parte del ordenamiento, los agentes de la Policía Vial, llevaron a cabo acciones en el cuadrante norte de la ciudad y de acuerdo al Reglamento de Tránsito para respetar los espacios en la vía pública y evitar estacionarse en áreas no permitidas.

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Fotos: SSPC

"Estas acciones buscan garantizar el respeto a las normas de tránsito y mejorar la seguridad vial en San Luis Potosí, promoviendo la convivencia ordenada entre peatones y conductores", señaló la SSPC.