Fotos | Ataque contra la GCE en Villa Juárez deja dos agentes muertos
La SSPC confirmó la agresión y la alcaldía emitió un comunicado pidiendo no salir de casa
Una agresión armada en contra de agentes de la Guardia Civil Estatal (GC) dejó a dos elementos muertos este lunes en el municipio de Villa Juárez.
En sus redes sociales, la alcaldía emitió un comunicado en el que alertó a la población de no salir de sus casas y mantener la calma, ante los hechos en la zona conocida como La Bandera.
Al respecto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) confirmó que mantiene un operativo en el municipio para localizar a los responsables de una agresión contra elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE).
Más tarde, confirmó que derivado de la agresión registrada "lamentablemente dos elementos de la Guardia Civil Estatal perdieron la vida en cumplimiento de su deber. La institución expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad con las familias de los elementos, quienes cuentan con el respaldo del Gobierno del Estado", señala la GCE.
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Los agentes fueron identificados como Alejandro Niño González y Miguel Ángel Sanjuan Aguilar.
La SSPC informó también que se mantiene el operativo en la zona para dar con los responsables, en coordinación con las autoridades competentes.
"La SSPC mantiene coordinación con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos y reafirma su compromiso de fortalecer las acciones de seguridad en las cuatro regiones de la Entidad", dice el comunicado.
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