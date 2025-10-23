logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

Fotogalería

COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Fotos | Caen dos miembros de célula delictiva en la Huasteca

A los sujetos se les aseguraron dos armas largas, un lanza granadas y dos camionetas

Por Huasteca Hoy

Octubre 23, 2025 11:36 a.m.
A
Foto: GCE

Foto: GCE

CIUDAD VALLES.- Este miércoles, un fuerte operativo de seguridad desplegado en la zona norte del municipio culminó con la captura de dos individuos armados, quienes presuntamente forman parte de una célula delictiva que opera en la región Huasteca.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos de la Guardia Civil Estatal realizaron una persecución en calles de la colonia 18 de Marzo, donde finalmente fueron detenidos Carlos N., de 20 años, originario de Morelia, Michoacán, y Norberto N., de 41 años, con domicilio en el centro de Ciudad Valles.

A los sujetos se les aseguraron dos armas largas —una de ellas equipada con aditamento lanza granadas—, así como dos camionetas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Foto: GCE

Según el catálogo criminal, ambos están identificados como operadores de un grupo dedicado a presuntas privaciones de la libertad en la región.

Este operativo se suma a la detención de otros dos individuos ocurrida un día antes, con lo que en menos de 24 horas se han asegurado cuatro hombres y cuatro armas largas de uso exclusivo del Ejército.

Las acciones de este miércoles también incluyeron patrullajes en colonias como Doracely, Valle Alto, Infonavit 2 y Lázaro Cárdenas, así como recorridos en los principales bulevares de la ciudad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fotos | Caen dos miembros de célula delictiva en la Huasteca
Fotos | Caen dos miembros de célula delictiva en la Huasteca

Fotos | Caen dos miembros de célula delictiva en la Huasteca

SLP

Huasteca Hoy

A los sujetos se les aseguraron dos armas largas, un lanza granadas y dos camionetas

Controlan incendio en camino a San Juanico; no hay heridos
Controlan incendio en camino a San Juanico; no hay heridos

Controlan incendio en camino a San Juanico; no hay heridos

SLP

Redacción

Protección Civil de la capital acudió al lugar tras un reporte la coche del miércoles

Aparatoso choque en carretera a Rioverde
Aparatoso choque en carretera a Rioverde

Aparatoso choque en carretera a Rioverde

SLP

Redacción

Un choque entre un Spark y un Altima provocó afectaciones menores en la colonia San Luis I; no hubo heridos

Localizan dos vehículos robados
Localizan dos vehículos robados

Localizan dos vehículos robados

SLP

Redacción