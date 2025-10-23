Fotos | Caen dos miembros de célula delictiva en la Huasteca

CIUDAD VALLES.- Este miércoles, un fuerte operativo de seguridad desplegado en la zona norte del municipio culminó con la captura de dos individuos armados, quienes presuntamente forman parte de una célula delictiva que opera en la región Huasteca.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos de la Guardia Civil Estatal realizaron una persecución en calles de la colonia 18 de Marzo, donde finalmente fueron detenidos Carlos N., de 20 años, originario de Morelia, Michoacán, y Norberto N., de 41 años, con domicilio en el centro de Ciudad Valles.

A los sujetos se les aseguraron dos armas largas —una de ellas equipada con aditamento lanza granadas—, así como dos camionetas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Foto: GCE

Según el catálogo criminal, ambos están identificados como operadores de un grupo dedicado a presuntas privaciones de la libertad en la región.

Este operativo se suma a la detención de otros dos individuos ocurrida un día antes, con lo que en menos de 24 horas se han asegurado cuatro hombres y cuatro armas largas de uso exclusivo del Ejército.

Las acciones de este miércoles también incluyeron patrullajes en colonias como Doracely, Valle Alto, Infonavit 2 y Lázaro Cárdenas, así como recorridos en los principales bulevares de la ciudad.