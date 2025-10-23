Localizan dos vehículos robados

Gracias a la efectividad de los patrullajes de seguridad y vigilancia sobre el cuadrante sur de la ciudad, oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lograron la localización y recuperación, de dos vehículos que contaban con reporte de robo vigente.

La primera recuperación se dio en la colonia El Arbolito, cuando los agentes municipales circulaban sobre la calle Río Rinh, notando la presencia de un vehículo marca Dodge Neon color negro, el cual se encontraba aparentemente abandonado, al solicitar el estatus en el Sistema Único de Información, resultó con reporte de robo del pasado domingo 19 de octubre.

La segunda unidad se localizó en la calle Tolomeo de la colonia Nueva Progreso, al realizar recorridos de prevención. Se trata de un vehículo marca Nissan Tsuru color azul que presentaba huellas de desvalijamiento. Ante ello, los oficiales consultaron la base de datos policial del C4 Municipal, informando que contaba con reporte vigente de robo.

Siguiendo con los protocolos de actuación, se solicitó el arribo de una grúa para depositar ambos vehículos en una pensión. El informe de cada hallazgo fue canalizado a la autoridad ministerial, en tanto se integraron los datos de las unidades a la Plataforma Digital de la SSPCSLP https://vehiculosrecuperados.sspcslp.gob.mx/ para consulta y recuperación de los legítimos dueños.

