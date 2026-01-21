Fotos | Carambola en Salvador Nava provoca caos vehicular
Los hechos, a la altura del puente de la calle Xicoténcatl
Un accidente donde se vieron involucrados los conductores de tres vehículos se suscitó esta tarde en carriles centrales de Salvador Nava, a la altura de la colonia Himno Nacional.
Un taxi que circulaba con dirección al hasta bandera, al descender del puente Xicoténcatl, choco por alcance a un KIA y lo proyectó contra un WV Golf.
Dos carriles quedaron deshabilitados, lo que generó caos vehicular en la zona. Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del accidente.
