Fotos | Carambola en Salvador Nava provoca caos vehicular

Un accidente donde se vieron involucrados los conductores de tres vehículos se suscitó esta tarde en carriles centrales de Salvador Nava, a la altura de la colonia Himno Nacional.

Un taxi que circulaba con dirección al hasta bandera, al descender del puente Xicoténcatl, choco por alcance a un KIA y lo proyectó contra un WV Golf.

Dos carriles quedaron deshabilitados, lo que generó caos vehicular en la zona. Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del accidente.

