Fotos | Carambola en Salvador Nava provoca caos vehicular

Los hechos, a la altura del puente de la calle Xicoténcatl

Por Redacción

Enero 21, 2026 04:49 p.m.
A
Un accidente donde se vieron involucrados los conductores de tres vehículos se suscitó esta tarde en carriles centrales de Salvador Nava, a la  altura de la colonia Himno Nacional.

Un taxi que circulaba con dirección al hasta bandera, al descender del puente Xicoténcatl, choco por alcance a un KIA y lo proyectó contra un WV Golf.

Dos carriles quedaron deshabilitados, lo que generó caos vehicular en la zona. Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del accidente.

Sólo daños, deja carambola en la Av. Salvador Nava

Una carambola registrada en la vida Salvador Nava Martínez, a la altura de la colonia El Paseo, dejó fuertes daños materiales, aunque por fortuna no se registraron personas lesionadas en este caso. L...

Los hechos, a la altura del puente de la calle Xicoténcatl

