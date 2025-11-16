Sólo daños, deja carambola en la Av. Salvador Nava

logo pulso
Seguridad

Por Redacción

Noviembre 16, 2025 03:00 a.m.
Una carambola registrada en la vida Salvador Nava Martínez, a la altura de la colonia El Paseo, dejó fuertes daños materiales, aunque por fortuna no se registraron personas lesionadas en este caso.

Los hechos ocurrieron cerca de las diez de la mañana de este sábado, en donde participaron un automóvil Nissan Versa color plata, un Volkswagen Vento blanco y una camioneta Volkswagen de color rojo, todas las unidades se desplazaban por los carriles centrales procedentes del distribuidor Juárez con rumbo al sector de Las lomas.

Fue a la altura de la colonia El Paseo, en donde las tres unidades impactaron por alcance, presentando fuertes daños materiales y el lugar arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, a fin de tomar conocimiento del hecho.

Se esperaba que los conductores participantes llegaran a un acuerdo sobre los daños, ya que por suerte no había resultó lesionado la intervención de los agentes policiales.

Como pasa en estos casos, el tráfico en la transitada avenida se paralizó por completo en los carriles centrales, mientras los vehículos participantes eran retirados con grúas, lo cual se tardó un tiempo considerable.

