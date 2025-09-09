Fotos | Chocan tráileres en Eje 140 de Zona Industrial

Fotos: Teodoro Blanco/Pulso.- Daños materiales cuantiosos se registraron en un choque de dos tráileres en avenida CFE y el Eje 140 de la Zona Industrial.

El reporte fue cerca de las 11:00 horas de este martes, donde el conductor de un tráiler de doble remolque le cortó la circulación a otra unidad con tolva acoplada que circulaba sobre el Eje 140.

Al sitio acudieron paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes solo valoraron a uno de los conductores, no ameritando traslado a un hospital.

Oficiales de la Guardia Civil Estatal División Caminos tomaron conocimiento del hecho.

