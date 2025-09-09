logo pulso
Fotos | Chocan tráileres en Eje 140 de Zona Industrial

El reporte fue cerca de las 11:00 horas de este martes

Por Redacción PULSO

Septiembre 09, 2025 01:22 p.m.
Fotos: Teodoro Blanco/Pulso.- Daños materiales cuantiosos se registraron en un choque de dos tráileres en avenida CFE y el Eje 140 de la Zona Industrial.

El reporte fue cerca de las 11:00 horas de este martes, donde el conductor de un tráiler de doble remolque  le cortó la circulación a otra unidad con tolva acoplada que circulaba sobre el Eje 140.

Al sitio acudieron paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes solo valoraron a uno de los conductores, no ameritando traslado a un hospital. 

Oficiales de la Guardia Civil Estatal División Caminos tomaron conocimiento del hecho. 

SLP

Redacción

El reporte fue cerca de las 11:00 horas de este martes

SLP

Huasteca Hoy

Fue a la altura del kilómetro 16, en el tramo que conecta las comunidades de La Pitahaya y Los Otates

SLP

Pulso Online

Lo hechos esta mañana de martes

SLP

Huasteca Hoy

El accidente ocurrió frente a las instalaciones de la Guardia Nacional; la pareja a bordo solo tuvo lesiones menores