Fotos | Chocan tráileres en Eje 140 de Zona Industrial
El reporte fue cerca de las 11:00 horas de este martes
Fotos: Teodoro Blanco/Pulso.- Daños materiales cuantiosos se registraron en un choque de dos tráileres en avenida CFE y el Eje 140 de la Zona Industrial.
El reporte fue cerca de las 11:00 horas de este martes, donde el conductor de un tráiler de doble remolque le cortó la circulación a otra unidad con tolva acoplada que circulaba sobre el Eje 140.
Al sitio acudieron paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes solo valoraron a uno de los conductores, no ameritando traslado a un hospital.
Oficiales de la Guardia Civil Estatal División Caminos tomaron conocimiento del hecho.
