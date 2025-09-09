Policía Vial rescata a joven del puente de Universidad

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que agentes de la Policía Vial rescataron a un joven de la cima del puente de avenida Universidad.

Lo hechos esta mañana de martes, cuando el hombre fue visto en el puente, pero tras dialogar con él, lograron que desistiera de un aparente acto de autolesión.

También abanderaron la zona y finalmente fue abordado a una unidad policial para canalizarlo a Trabajo Social.