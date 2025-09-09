logo pulso
LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

Policía Vial rescata a joven del puente de Universidad

Lo hechos esta mañana de martes

Por Pulso Online

Septiembre 09, 2025 10:51 a.m.
Foto: SSPC

Foto: SSPC

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que agentes de la Policía Vial rescataron a un joven de la cima del puente de avenida Universidad.

Lo hechos esta mañana de martes, cuando el hombre fue visto en el puente, pero tras dialogar con él, lograron que desistiera de un aparente acto de autolesión.

También abanderaron la zona y finalmente fue abordado a una unidad policial para canalizarlo a Trabajo Social.

