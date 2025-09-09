logo pulso
LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

Seguridad

Automóvil vuelca en la Valles–Tamazunchale; ocupantes resultan ilesos

El accidente ocurrió frente a las instalaciones de la Guardia Nacional; la pareja a bordo solo tuvo lesiones menores

Por Huasteca Hoy

Septiembre 09, 2025 09:02 a.m.
A
Automóvil vuelca en la Valles–Tamazunchale; ocupantes resultan ilesos

CIUDAD VALLES. La mañana de este martes se registró un aparatoso accidente sobre la carretera federal Valles–Tamazunchale, a la altura de las instalaciones de la Guardia Nacional, donde un automóvil terminó volcado.

El percance ocurrió entre la empresa Ron Potosí y el antiguo salón de eventos Los Delfines. Un Chevrolet Aveo gris, que circulaba de norte a sur, perdió el control, se impactó contra el camellón central y quedó con las llantas hacia arriba.

En la unidad viajaban un hombre y una mujer, quienes resultaron con lesiones menores, sin necesidad de traslado hospitalario.

Elementos de la Guardia Nacional fueron los primeros en brindar apoyo, seguidos por rescatistas del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil, quienes aseguraron la zona. Más tarde, una grúa retiró el vehículo siniestrado.

