Automóvil vuelca en la Valles–Tamazunchale; ocupantes resultan ilesos

CIUDAD VALLES. La mañana de este martes se registró un aparatoso accidente sobre la carretera federal Valles–Tamazunchale, a la altura de las instalaciones de la Guardia Nacional, donde un automóvil terminó volcado.

El percance ocurrió entre la empresa Ron Potosí y el antiguo salón de eventos Los Delfines. Un Chevrolet Aveo gris, que circulaba de norte a sur, perdió el control, se impactó contra el camellón central y quedó con las llantas hacia arriba.

En la unidad viajaban un hombre y una mujer, quienes resultaron con lesiones menores, sin necesidad de traslado hospitalario.

Elementos de la Guardia Nacional fueron los primeros en brindar apoyo, seguidos por rescatistas del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil, quienes aseguraron la zona. Más tarde, una grúa retiró el vehículo siniestrado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí