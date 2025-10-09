Fotos: Urbano y camioneta se van contra local tras chocar en Soledad
El reporte fue cerca de las 13:00 horas, en la colonia Fresnos
Un choque de camión urbano con una camioneta se registró este jueves en la colonia Fresnos, en Soledad de Graciano Sánchez.
El reporte fue cerca de las 13:00 horas, pero el saldo fue de algunos pasajeros con golpes leves.
El camión urbano era de la ruta 45 y circulaba sobre la calle San Luis, pero al llegar al cruce de la calle San Ciro de Acosta impactó a una camioneta Ford de su lado derecho.
Ambos vehículos salieron proyectados hacia un inmueble, causando serios daños. Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento de los hechos.
