logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN FELICIDAD!

Fotogalería

¡GRAN FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Fotos: Urbano y camioneta se van contra local tras chocar en Soledad

El reporte fue cerca de las 13:00 horas, en la colonia Fresnos

Por Pulso Online

Octubre 09, 2025 02:22 p.m.
A
Fotos: Urbano y camioneta se van contra local tras chocar en Soledad

Un choque de camión urbano con una camioneta se registró este jueves en la colonia Fresnos, en Soledad de Graciano Sánchez.

El reporte fue cerca de las 13:00 horas, pero el saldo fue de algunos pasajeros con golpes leves.

El camión urbano era de la ruta 45 y circulaba sobre la calle San Luis, pero al llegar al cruce de la calle San Ciro de Acosta impactó a una camioneta Ford de su lado derecho.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ambos vehículos salieron proyectados hacia un inmueble, causando serios daños. Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento de los hechos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fotos: Urbano y camioneta se van contra local tras chocar en Soledad
Fotos: Urbano y camioneta se van contra local tras chocar en Soledad

Fotos: Urbano y camioneta se van contra local tras chocar en Soledad

SLP

Pulso Online

El reporte fue cerca de las 13:00 horas, en la colonia Fresnos

Reportan desgajamiento de cerro sobre carretera 80
Reportan desgajamiento de cerro sobre carretera 80

Reportan desgajamiento de cerro sobre carretera 80

SLP

Iván Edmundo Rodríguez

Los hechos, a la altura de la entrada a la Presa 'El Peaje'

Un trailero lesionado tras volcar sobre carretera 57
Un trailero lesionado tras volcar sobre carretera 57

Un trailero lesionado tras volcar sobre carretera 57

SLP

Pulso Online

El accidente fue a la altura del kilómetro 165 con dirección a Querétaro

Hombre sufre infarto fatal al empujar vehículo
Hombre sufre infarto fatal al empujar vehículo

Hombre sufre infarto fatal al empujar vehículo

SLP

Redacción

El reporte fue cerca de la medianoche