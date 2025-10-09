Fotos: Urbano y camioneta se van contra local tras chocar en Soledad

Un choque de camión urbano con una camioneta se registró este jueves en la colonia Fresnos, en Soledad de Graciano Sánchez.

El reporte fue cerca de las 13:00 horas, pero el saldo fue de algunos pasajeros con golpes leves.

El camión urbano era de la ruta 45 y circulaba sobre la calle San Luis, pero al llegar al cruce de la calle San Ciro de Acosta impactó a una camioneta Ford de su lado derecho.

Ambos vehículos salieron proyectados hacia un inmueble, causando serios daños. Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento de los hechos.