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Freidora causa conato de incendio en cocina

Por Redacción

Abril 13, 2026 03:00 a.m.
A
Freidora causa conato de incendio en cocina

CIUDAD VALLES. -Ocurrió un incendio en el área de cocina de un restaurante ubicado en el fraccionamiento Norte Residencial; por suerte sólo se registraron pérdidas materiales, sin que hubiera personas lesionadas.

Este domingo, poco antes de las 3 de la madrugada, al Sistema de Emergencias 9-1-1 se reportó que salía humo del restaurante llamado Papachos, ubicado en el bulevar México-Laredo, esquina con la calle Río Axtla en el citado fraccionamiento.

De inmediato se movilizaron elementos del Cuerpo de Bomberos, así como de Protección Civil Municipal, quienes confirmaron que había un incendio en el área de cocina.

Debido a la oportuna intervención, las pérdidas materiales fueron mínimas, y se informó que se trató de un accidente, pues algún trabajador del área olvidó apagar una freidora y ello ocasionó el conato de incendio. 

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