Fuerte accidente en la colonia Alamitos deja una persona con lesiones leves

La tarde de este martes se registró un fuerte accidente en la colonia Alamitos, donde una camioneta Ford Edge que circulaba sobre la avenida Zenón Fernández con dirección al poniente impactó a un Nissan March de color rojo, que transitaba sobre la calle Benigno Arriaga.

Tras el choque, el Nissan March fue proyectado contra una camioneta Renault Duster que se encontraba estacionada, un Volkswagen Vento de color blanco y una bicicleta con remolque acoplado.

En el lugar, una persona resultó con lesiones leves que no ameritaron traslado a un hospital.

Peritos de la SSPC Municipal tomaron conocimiento de los hechos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí