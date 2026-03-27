GCE reporta 25 detenidos

En las últimas 24 horas, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a 25 personas por su probable participación en distintos hechos que afectan el orden público, como parte de operativos desplegados en las cuatro regiones del estado.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante las acciones también se aseguraron 22 dosis de una sustancia similar al "cristal", 2.16 kilogramos de marihuana y una dosis de cocaína.

Además, se decomisaron dos armas de fuego cortas, 12 cartuchos útiles, un cargador y 20 artefactos conocidos como "ponchallantas".

La dependencia estatal informó que estos resultados forman parte de la estrategia de seguridad implementada en la entidad, con el objetivo de inhibir la comisión de delitos.

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