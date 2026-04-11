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Golpe al narco en SLP: decomisan droga, armas y cartuchos

Operativo BOMI en la capital potosina deja decomiso de marihuana, armas de fuego y cartuchos útiles

Por Redacción

Abril 11, 2026 04:01 p.m.
A
Golpe al narco en SLP: decomisan droga, armas y cartuchos

Un operativo interinstitucional en la capital potosina derivó en el aseguramiento de más de 20 kilogramos de marihuana, armas de fuego y cartuchos útiles.

Las acciones se realizaron en la localidad de El Charquillo, como parte del despliegue de la Base de Operaciones Mixtas Interinstitucional (BOMI), en el que participaron elementos de la Guardia Civil Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, en el sitio fueron localizadas 74 bolsas con marihuana, con un peso total de 20.56 kilogramos. Además, se aseguró un rifle calibre .22, un revólver, mil 680 cartuchos útiles, tres armas de utilería y una caja de mecanismo para rifle.

El aseguramiento se dio durante labores de vigilancia e inteligencia en la zona, como parte de los operativos permanentes que mantienen corporaciones de los tres niveles de gobierno para reforzar la seguridad en San Luis Potosí.

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