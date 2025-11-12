Graban a perrito siendo jalado por una pipa en Santa María del Río
La incógnita sobre la identidad del conductor y la propiedad del vehículo involucrado
Un video difundido en redes sociales generó indignación entre usuarios luego de mostrar a una pipa que circulaba por calles de Santa María del Río mientras arrastra a un perrito atado en la parte trasera del vehículo.
La grabación, captada por una ciudadana que presenció los hechos, muestra al animal intentando caminar mientras es jalado por la unidad en movimiento. Hasta el momento se desconoce la identidad del conductor y si el vehículo pertenece a alguna empresa o particular.
Redacción
