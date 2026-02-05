Guardia Civil Estatal informa detenciones y aseguramientos

Del total, dos personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República y 43 ante la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la información oficial, cuatro personas fueron detenidas por el delito de lesiones, una por violencia familiar, una por portación de armas prohibidas, dos por conducir vehículos con reporte de robo, así como por allanamiento y delitos contra servidores públicos en funciones.

Asimismo, 35 personas fueron aseguradas por probables delitos contra la salud. En estos casos se decomisaron un kilogramo con 125 gramos de marihuana, 171 dosis de metanfetamina, 11 dosis de cocaína y 17 dosis de crack.

Durante los operativos también se aseguraron 55 objetos conocidos como "ponchallantas".

