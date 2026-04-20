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Hallan a ciclista sin vida en la Tercera Grande

Estaba a orillas del Camino a Peñasco; presumen que fue arrollado

Por Redacción

Abril 20, 2026 03:00 a.m.
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Hallan a ciclista sin vida en la Tercera Grande

Un ciclista fue encontrado sin vida en el Camino a Peñasco, en la colonia Las Terceras, se presume que fue arrollado por un vehículo que se dio a la fuga del lugar.

Fue la tarde del pasado sábado, cuando se reportó el hallazgo de un hombre sin vida que estaba a la orilla del Camino a Peñasco y la calle Los Robles, en la colonia Tercera Grande, por lo que las autoridades se desplazaron al sitio para investigar.

Elementos de la Policía Municipal capitalina y de la Guardia Civil Estatal llegaron al sitio y acordonaron el área, percatándose que había un hombre sin vida junto a la bicicleta que estaba dañada.

Personal de Servicios Periciales arribó para hacer una inspección en el lugar y se realizó el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Legista para que se le practicara la autopsia de ley y conocer las causas de la muerte para luego entregarlo a los familiares cuando lo reclamaran.

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No hubo testigos del hecho pero se presume que al hombre lo arrolló un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga del sitio tratando a toda costa de evadir su responsabilidad.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado inició ya la carpeta de investigación respectiva para esclarecer el hecho y determinar si hay delito que perseguir. 

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