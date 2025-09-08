logo pulso
ENTRE SUEÑOS Y SOMBRAS

ENTRE SUEÑOS Y SOMBRAS

Hallan cuerpo en estado de descomposición en Zona Industrial

De acuerdo con el reporte estaba bocabajo y en un estanque

Por Redacción

Septiembre 08, 2025 01:04 p.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Un cuerpo sin vida fue localizado este lunes cerca de una construcción en el Eje 140 de Zona Industrial y la carretera 57.

De acuerdo con el reporte estaba bocabajo y en estado de descomposición y en un estanque.

El reporte fue cerca de las 11.30 de la mañana, por lo que al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) como primeros respondientes.

La Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron a la zona para el levantamiento del cuerpo. 

