Camión de abarrotes vuelca en la Valles–Tamazunchale

La pesada unidad bloqueó ambos carriles; no hubo heridos

Por Huasteca Hoy

Septiembre 08, 2025 08:26 a.m.
A
Camión de abarrotes vuelca en la Valles–Tamazunchale

TANCANHUITZ. Un camión que transportaba abarrotes volcó la madrugada de este lunes sobre la carretera federal Valles–Tamazunchale, sin que se reportaran personas lesionadas.

El percance ocurrió poco antes de las 5:00 horas en el tramo comprendido entre el crucero Marcelino Zamarrón y el basurero intermunicipal, a la altura del rancho Dos Arbolitos.

La unidad había salido de Ciudad Valles con destino a Tamazunchale, pero el chofer perdió el control del volante y terminó volcada sobre la cinta asfáltica.

De manera milagrosa nadie resultó herido; sin embargo, el camión quedó atravesado en ambos carriles, obligando a los automovilistas que circulaban de norte a sur a utilizar el sentido contrario para poder avanzar.

Por tratarse de una vía federal, corresponderá a elementos de la Guardia Nacional tomar conocimiento y deslindar responsabilidades sobre el accidente.

SLP

Huasteca Hoy

La pesada unidad bloqueó ambos carriles; no hubo heridos

