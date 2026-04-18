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Seguridad

Hallan hombre sin vida en camino de terracería en Las Terceras

Junto al cuerpo se encontró una bicicleta dañada, lo que sugiere un posible atropellamiento.

Por Pulso Online

Abril 18, 2026 09:39 p.m.
A
Hallan hombre sin vida en camino de terracería en Las Terceras

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la tarde de este sábado en un camino de terracería de la colonia Las Terceras, al norte de la capital potosina.

Hallazgo y detalles del lugar

El hallazgo se registró en el cruce del Camino Viejo a Peñasco y la calle Los Robles, en la zona conocida como Tercera Grande. De acuerdo con los primeros reportes, junto al cuerpo fue encontrada una bicicleta con daños, por lo que se presume que la víctima pudo haber sido arrollada.

Acciones de la autoridad

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Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal, así como de la Guardia Civil Estatal, quienes acordonaron el área para resguardar la escena.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cuerpo e inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

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