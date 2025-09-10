Hallan sin vida a un hombre en arroyo de Tampacán

logo pulso
Seguridad

Por Pulso Online

Septiembre 10, 2025 11:38 a.m.
A
Foto: Tomada de redes sociales

Foto: Tomada de redes sociales

TAMPACÁN.- La mañana de este miércoles fue localizado el cuerpo de un hombre en el cauce de un arroyo en la localidad de Chiconamel, siendo la segunda víctima mortal derivada de las intensas lluvias registradas en la región.

El occiso fue identificado como Fidel Hernández, de 56 años de edad, quien había sido visto por última vez el pasado 8 de septiembre alrededor de las 21:00 horas, cerca del arroyo de dicha comunidad. 

Sus familiares, al no lograr ubicarlo, solicitaron apoyo a las autoridades, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda en la zona.

Finalmente su cuerpo fue encontrado atorado entre ramas, a unos seis kilómetros del lugar donde lo vieron por última ocasión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cabe recordar que esta sería la segunda víctima ocasionada por las corrientes tras la tormenta registrada el lunes, pues anteriormente se dio a conocer la muerte de Carlos Daniel Hernández, un joven de 18 años estudiante de la Enesmapo de Tamazunchale, quien fue arrastrado por la creciente de un arroyo en la localidad Huexquito.

