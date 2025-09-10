Joven pierde la vida tras ser arrastrado por corriente de agua

TAMPACÁN.- Un estudiante de la Enesmapo de Tamazunchale falleció tras ser arrastrado por la corriente de agua que descendió de un cerro, en la localidad de Huexquito.

La víctima fue identificada como Carlos Daniel Hernández, de 18 años de edad, quien cursaba la licenciatura en Biología en la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino (Enesmapo), plantel Oriente.

El cuerpo fue localizado por elementos de Protección Civil Municipal, encabezados por Alfredo Hernández, cerca del paraje conocido como El Columpio.

El accidente ocurrió la noche del lunes, cuando Carlos Daniel se dirigía a su domicilio en la localidad de Chililillo. Debido a las intensas lluvias, un escurrimiento de agua cruzó la carretera, y el joven intentó atravesarla; sin embargo, fue arrastrado por la fuerza de la corriente y quedó atorado entre la maleza, a unos cincuenta metros de la vía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras un operativo de búsqueda y rescate, los elementos de Protección Civil lo hallaron sin vida.

Al lugar acudió personal de la Fiscalía General del Estado, que inició las investigaciones correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal.