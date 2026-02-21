Hampón quiso robar celular

En atención a un reporte, oficiales de la Policía de la Capital detuvieron a un hombre señalado por el robo de un teléfono celular al hacerse pasar por un cliente en una florería, la propietaria solicitó la intervención de los oficiales para proceder legalmente.

Encontrándose en patrullajes de seguridad y vigilancia dentro del operativo Escudo Urbano, los agentes fueron solicitados en una florería ubicada en Eje Vial en la colonia Centro, ya que informaban el robo de un teléfono celular de una de las trabajadoras del lugar, teniendo a la vista al presunto responsable.

La parte afectada indicó que al estar atendiendo a un hombre que se hizo pasar como cliente, en una oportunidad, éste tomó su teléfono y se echó a correr.

Los oficiales municipales, hicieron contacto con el señalado a quien le indicaron de una revisión preventiva de seguridad, encontrándole un celular que fue reconocido plenamente por la parte afectada, quien indició querer proceder legamente.

Finalmente, se procedió a la lectura de derechos que le asisten como persona detenida a Miguel Ángel "N" de 40 años quien dijo tener su domicilio en el municipio de Villa de Pozos.