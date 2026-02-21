logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Fotogalería

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Hampón quiso robar celular

Por Redacción

Febrero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Hampón quiso robar celular

En atención a un reporte, oficiales de la Policía de la Capital detuvieron a un hombre señalado por el robo de un teléfono celular al hacerse pasar por un cliente en una florería, la propietaria solicitó la intervención de los oficiales para proceder legalmente.

Encontrándose en patrullajes de seguridad y vigilancia dentro del operativo Escudo Urbano, los agentes fueron solicitados en una florería ubicada en Eje Vial en la colonia Centro, ya que informaban el robo de un teléfono celular de una de las trabajadoras del lugar, teniendo a la vista al presunto responsable.

La parte afectada indicó que al estar atendiendo a un hombre que se hizo pasar como cliente, en una oportunidad, éste tomó su teléfono y se echó a correr.

Los oficiales municipales, hicieron contacto con el señalado a quien le indicaron de una revisión preventiva de seguridad, encontrándole un celular que fue reconocido plenamente por la parte afectada, quien indició querer proceder legamente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Finalmente, se procedió a la lectura de derechos que le asisten como persona detenida a Miguel Ángel "N" de 40 años quien dijo tener su domicilio en el municipio de Villa de Pozos. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Actualización | Peatón, grave al ser arrollado por auto en la 57
Actualización | Peatón, grave al ser arrollado por auto en la 57

Actualización | Peatón, grave al ser arrollado por auto en la 57

SLP

Redacción

Cruzaba la carretera a México cerca del puente Rutilo Torres

Con arsenal, detienen a tres elementos en activo de la GCE
Con arsenal, detienen a tres elementos en activo de la GCE

Con arsenal, detienen a tres elementos en activo de la GCE

SLP

Huasteca Hoy

Además, tres civiles también fueron puestos a disposición de la FGR

Embisten a hombre en situación de calle sobre la 57
Embisten a hombre en situación de calle sobre la 57

Embisten a hombre en situación de calle sobre la 57

SLP

Redacción

Paramédicos de la Cruz Roja lo atendieron y trasladaron para su atención médica

Detienen a presunto "halcón" con ponchallantas en la Huasteca
Detienen a presunto "halcón" con ponchallantas en la Huasteca

Detienen a presunto "halcón" con ponchallantas en la Huasteca

SLP

Redacción

La Guardia Civil aseguró 13 artefactos metálicos y equipo de vigilancia en operativo regional.