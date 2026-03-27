Hampón robaba cable eléctrico de inmueble

En atención a un reporte, elementos de la Policía Municipal llevaron a cabo la detención un hombre que fue detectado en flagrancia robando cableado eléctrico en un inmueble ubicado en la colonia Alamitos, donde causó daños al allanar el lugar.

Al realizar recorridos de vigilancia, los agentes municipales acudieron al reporte de allanamiento en un inmueble ubicado en la calle Zenón Fernández, ubicando en el lugar al señalado quien estaba desprendiendo el cableado eléctrico.

De inmediato, los agentes ingresaron al predio para asegurar al hombre, quien se identificó como Víctor Manuel "N".

Posteriormente se realizó la entrevista con la parte afectada, quien manifestó haber sido alertado por vecinos sobre la presencia del individuo ingresando sin autorización a su predio, expresando su intención de proceder legalmente.

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Ante estos hechos, el sujeto fue detenido junto con varios tramos de cableado eléctrico que ya había cortado dentro del inmueble, siendo trasladado al área de Justicia Cívica para su certificación médica y se le puso a disposición de la autoridad ministerial quien determinará su situación legal.