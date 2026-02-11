logo pulso
Incendio en Santo Domingo, al 40%

Incendio en Santo Domingo, al 40%

Seguridad

¿Hay cierres en Chapultepec y Rocha Cordero? Esto debes saber

Policía Vial implementa operativo en zona poniente de SLP.

Por Redacción

Febrero 11, 2026 12:25 p.m.
¿Hay cierres en Chapultepec y Rocha Cordero? Esto debes saber

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí informó sobre cierres y afectaciones a la circulación en la zona poniente de la capital debido a una movilización de estudiantes.

De acuerdo con el reporte oficial, la Policía Vial desplegó un dispositivo de abanderamiento en el cruce de avenida Chapultepec y bulevar Rocha Cordero, así como frente al Centro de Convenciones.

Las autoridades realizan cierres anticipados en:

  • Bulevar Rocha Cordero (frente al Centro de Convenciones)

  • Rocha Cordero y avenida Chapultepec

El operativo tiene como objetivo garantizar la seguridad de los participantes y de los automovilistas que transitan por la zona.

La corporación exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones, considerar rutas alternas y atender las indicaciones de los oficiales de tránsito.

Operativo vial por protesta estudiantil

