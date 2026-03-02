Hombre cae de su moto y muere

CIUDAD VALLES.- Un hombre que residía en el ejido Ojo de Agua falleció al caer de su motocicleta cuando circulaba por la carretera estatal Valles-La Lima.

El accidente ocurrió la noche del sábado, aproximadamente en el kilómetro 7 del mencionado eje estatal, en el tramo Buena Vista - San Antonio Huichimal.

Un hombre de 44 años de edad, identificado como Raúl Hernández Castro, vecino del ejido Ojo de Agua, perdió la vida en ese lugar.

De acuerdo con la información recabada, el hombre, quien laboraba como ayudante de mecánico, fue encontrado tirado a la orilla de la carretera estatal, con una lesión en la cabeza.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a brindarle auxilio, pero ya no tenía signos vitales; habría fallecido por fractura de cráneo.

Tiempo después arribó personal de la Fiscalía General del Estado y, tras las primeras investigaciones, determinó que no había huellas de choque; por ello, presumían que Raúl había sufrido una caída.

La familia comentó que había salido en motocicleta, pero la unidad no estaba en el lugar. Fue localizada a unos metros, dentro de unos cañaverales, y tampoco tenía daños por choque.

En esa zona, cuando hay accidentes de motociclistas, conocidos o allegados retiran los vehículos para evitar que las autoridades los aseguren, y probablemente por eso la moto no estaba junto a la víctima.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal para la necropsia de rigor, y la motocicleta fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones para esclarecer el hecho.