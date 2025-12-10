logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Fotogalería

Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Hombre se mata con un tiro en la cabeza

Estaba en su vivienda ubicada en la comunidad de Tierra Blanca

Por Redacción

Diciembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Hombre se mata con un tiro en la cabeza

Un hombre se quitó la vida al dispararse a la cabeza dentro de su domicilio en la comunidad de Tierra Blanca, al sur de la ciudad, cuando los familiares lo buscaron se percataron que ya estaba sin vida.

El reporte a las corporaciones policiales se dio a las diez de la mañana de este martes, en el sentido de que había un hombre sin vida en una vivienda de la calle Prolongación Coronel Romero de la comunidad mencionada, cerca del bulevar Rocha Cordero.

Elementos de la Policía Municipal llegaron a tomar conocimiento del caso y constataron que había un hombre muerto presentando un balazo en la cabeza, por lo que al ser los primeros respondientes procedieron a acordonar el área.

De acuerdo a primeras investigaciones, el hombre atentó contra su vida por motivos desconocidos y dentro de su casa se disparó sin que nadie puediera evitarlo y cuando sus familiares lo descubrieron ya nada había por hacer.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Personal de la Vicefiscalía Científica acudió a realizar una inspección en el lugar en busca de indicios y el cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legista para que se le practicara la autopsia de ley y determinar las causas de su muerte, finalmente sería entregado a los familiares.

El Ministerio Público inició las diligencias legales a fin de esclarecer en su totalidad la muerte del infortunado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Vinculan a proceso a dos hombres por secuestro agravado en El Zapote
Vinculan a proceso a dos hombres por secuestro agravado en El Zapote

Vinculan a proceso a dos hombres por secuestro agravado en El Zapote

SLP

Redacción

Detenidos tras denuncia en El Zapote; juez dicta prisión preventiva.

Cae sentencia de 10 años por homicidio agravado en Tanlajás
Cae sentencia de 10 años por homicidio agravado en Tanlajás

Cae sentencia de 10 años por homicidio agravado en Tanlajás

SLP

El Universal

FGESLP obtiene condena tras ataque con arma blanca

Localizan a hombre sin vida en predio de Tierra Blanca
Localizan a hombre sin vida en predio de Tierra Blanca

Localizan a hombre sin vida en predio de Tierra Blanca

SLP

Redacción

El cuerpo fue encontrado con aparente disparo en la cabeza en el domicilio de Prolongación Coronel Romero

Hallan sin vida a un hombre en el río Valles
Hallan sin vida a un hombre en el río Valles

Hallan sin vida a un hombre en el río Valles

SLP

Huasteca Hoy

Se trata de un masculino de entre 55 y 60 años de edad