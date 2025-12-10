Hombre se mata con un tiro en la cabeza

Un hombre se quitó la vida al dispararse a la cabeza dentro de su domicilio en la comunidad de Tierra Blanca, al sur de la ciudad, cuando los familiares lo buscaron se percataron que ya estaba sin vida.

El reporte a las corporaciones policiales se dio a las diez de la mañana de este martes, en el sentido de que había un hombre sin vida en una vivienda de la calle Prolongación Coronel Romero de la comunidad mencionada, cerca del bulevar Rocha Cordero.

Elementos de la Policía Municipal llegaron a tomar conocimiento del caso y constataron que había un hombre muerto presentando un balazo en la cabeza, por lo que al ser los primeros respondientes procedieron a acordonar el área.

De acuerdo a primeras investigaciones, el hombre atentó contra su vida por motivos desconocidos y dentro de su casa se disparó sin que nadie puediera evitarlo y cuando sus familiares lo descubrieron ya nada había por hacer.

Personal de la Vicefiscalía Científica acudió a realizar una inspección en el lugar en busca de indicios y el cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legista para que se le practicara la autopsia de ley y determinar las causas de su muerte, finalmente sería entregado a los familiares.

El Ministerio Público inició las diligencias legales a fin de esclarecer en su totalidad la muerte del infortunado.