Hombre sin hogar pierde la vida atropellado
Los hechos, en la carretera Tampico–Ciudad Valles
ÉBANO.- Un hombre que vivía en situación de calle perdió la vida luego de haber sido atropellado por un vehículo no identificado, en la carretera Tampico–Ciudad Valles.
El fatal accidente ocurrió la noche del viernes, en el cruce de la mencionada carretera y la calle Zacatecas, entre las colonias Aviación y Obrera.
Fuentes oficiales informaron que el occiso respondió en vida al nombre de Martín M., aunque mucha gente lo conocía con el apodo de "Esport".
El infortunado supuestamente padecía de alcoholismo y solía recorrer la zona en busca de cualquier tipo de trabajo.
Se presume que, al intentar cruzar la carretera, fue embestido por una camioneta que era conducida a exceso de velocidad, y el conductor ni siquiera se detuvo: escapó con rumbo desconocido.
Los brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) acudieron al lugar, pero ya no había nada por hacer, pues Martín falleció al instante.
Después arribaron policías, quienes acordonaron la zona, y finalmente la Fiscalía General del Estado se encargó de levantar el cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Legal para la necropsia de ley.
