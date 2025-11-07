logo pulso
Huyó sin pagar tres jerseys de futbol; fue detenida

Los hechos, en la calle de Alcalde en el Centro Histórico

Por Redacción

Noviembre 07, 2025 04:36 p.m.
A
Foto: SSPC

Foto: SSPC

Oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realizaron la detención de una mujer señalada por el delito de robo a comercio, motivo por el que fue puesta a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades. 

De acuerdo al reporte, la mujer ingresó a una tienda de deportes ubicada en la calle de Alcalde en el Centro Histórico, donde tomó tres prendas de vestir y salió corriendo al ser descubierta por el propietario. 

Enseguida le dio seguimiento y en la avenida Damián Carmona donde solicitó apoyo a los agentes de Guardia Municipal que patrullaban el sector, quienes detuvieron  a la mujer. 

La parte afectada manifestó que la mujer sustrajo tres playeras de equipos de futbol, con un valor total de 2 mil 100 pesos, y al verse descubierta salió de la tienda arrojando las prendas a un bote se basura, por tal motivo solicitó proceder con la detención. 

Foto: SSPC

Ante el señalamiento, se informó a la implicada de nombre Verónica "N" de 29 años, del procedimiento legal, siendo canalizada a la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

SLP

Redacción

Los hechos, en la calle de Alcalde en el Centro Histórico

