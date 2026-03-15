Impactan vehículos en cruce del Barrio de Tequis

Daños materiales de consideración se registraron en el choque de dos vehículos la madrugada de este sábado, en peligroso cruce del Barrio de Tequis, en donde por suerte no se registraron personas lesionadas.

El hecho tuvo lugar alrededor de las dos de la mañana en que, inicialmente, una camioneta Chevrolet de color blanco se desplazaba sobre la avenida Muñoz en dirección de sur a norte. Al arribar a la avenida Nicolás Zapata, la unidad impactó contra otro automóvil Chevrolet color gris, el cual se desplazaba por ahí en esos momentos y luego ambos vehículos continuaron con su trayectoria errática quedando junto a la guarnición de Nicolás Zapata frente a una tortería.

En el hecho los dos vehículos presentaron daños materiales de consideración pero afortunadamente no hubo heridos.

Cabe referir que en el cruce existen semáforos que regulan el tráfico y los conductores se acusaban mutuamente de haberse pasado la luz roja.

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Elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del accidente, en el cual no se registrararon lesionados pero como los conductores no llegaron a un acuerdo sobre los daños, los dos

vehículos fueron enviados a una pensión y el caso se turnaría ante el agente del Ministerio Público para que se realizaran las diligencias legales.