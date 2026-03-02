Incautan armamento y más de 2 kilos de "mota

Resultado de los trabajos operativos y la coordinación interinstitucional, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a un hombre en Villa de Arriaga, con 52 dosis de estupefacientes, mientras que en la capital potosina, se aseguró armamento, cargadores y más de dos kilogramos de droga.

En Villa de Arriaga se detuvo a Jorge „N" de 41 años, tras asegurarle 52 dosis de la droga sintética conocida como „cristal".

En otro dispositivo, la GCE y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la colonia Los Graneros de la capital potosina, en una brecha a la localidad de San Juanico El Chico, aseguraron más de dos kilogramos de una hierba con las características de la marihuana, distribuidos en 11 paquetes de diferentes tamaños, así como tres armas de fuego y cinco cargadores.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado continúa trabajando para preservar la paz y la tranquilidad de las familias potosinas.

