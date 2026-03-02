logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Fotogalería

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Incautan armamento y más de 2 kilos de "mota

Además den Villa de Arriaga fue detenido un individuo con estupefacientes

Por Redacción

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
A
Incautan armamento y más de 2 kilos de "mota

Resultado de los trabajos operativos y la coordinación interinstitucional, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a un hombre en Villa de Arriaga, con 52 dosis de estupefacientes, mientras que en la capital potosina, se aseguró armamento, cargadores y más de dos kilogramos de droga.

En Villa de Arriaga se detuvo a Jorge „N" de 41 años, tras asegurarle 52 dosis de la droga sintética conocida como „cristal".

En otro dispositivo, la GCE y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la colonia Los Graneros de la capital potosina, en una brecha a la localidad de San Juanico El Chico, aseguraron más de dos kilogramos de una hierba con las características de la marihuana, distribuidos en 11 paquetes de diferentes tamaños, así como tres armas de fuego y cinco cargadores.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado continúa trabajando para preservar la paz y la tranquilidad de las familias potosinas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Caen tres en operativo en Villa de Reyes
Caen tres en operativo en Villa de Reyes

Caen tres en operativo en Villa de Reyes

SLP

Redacción

SSPC reporta aseguramiento de armas y droga.

Ebrio desata agresión contra policías en Villa Alborada
Ebrio desata agresión contra policías en Villa Alborada

Ebrio desata agresión contra policías en Villa Alborada

SLP

Redacción

El sujeto golpeó y mordió a un oficial; vecinos intervinieron y la situación escaló.

Choca contra muro al ingresar al distribuidor Juárez; hay un lesionado
Choca contra muro al ingresar al distribuidor Juárez; hay un lesionado

Choca contra muro al ingresar al distribuidor Juárez; hay un lesionado

SLP

Redacción

Se impactó contra el muro y resultó lesionado.

Asesinan a balazos a un hombre en Escalerillas
Asesinan a balazos a un hombre en Escalerillas

Asesinan a balazos a un hombre en Escalerillas

SLP

Redacción

El suceso se registro la madrugada de este domingo