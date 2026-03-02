Incautan armamento y más de 2 kilos de "mota
Además den Villa de Arriaga fue detenido un individuo con estupefacientes
Resultado de los trabajos operativos y la coordinación interinstitucional, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a un hombre en Villa de Arriaga, con 52 dosis de estupefacientes, mientras que en la capital potosina, se aseguró armamento, cargadores y más de dos kilogramos de droga.
En Villa de Arriaga se detuvo a Jorge „N" de 41 años, tras asegurarle 52 dosis de la droga sintética conocida como „cristal".
En otro dispositivo, la GCE y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la colonia Los Graneros de la capital potosina, en una brecha a la localidad de San Juanico El Chico, aseguraron más de dos kilogramos de una hierba con las características de la marihuana, distribuidos en 11 paquetes de diferentes tamaños, así como tres armas de fuego y cinco cargadores.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado continúa trabajando para preservar la paz y la tranquilidad de las familias potosinas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Ebrio desata agresión contra policías en Villa Alborada
Redacción
El sujeto golpeó y mordió a un oficial; vecinos intervinieron y la situación escaló.
Choca contra muro al ingresar al distribuidor Juárez; hay un lesionado
Redacción
Se impactó contra el muro y resultó lesionado.