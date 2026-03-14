Incautan camioneta y auto con reporte de robo

La Fiscalía General del Estado, a través de la Policía de Investigación, logró asegurar dos vehículos en diferentes hechos en la entidad potosina, los cuales contaban con reporte de robo vigente.

En un primer caso, durante acciones inherentes a su cargo, elementos de la PDI localizaron una camioneta pick-up, marca Nissan, color azul, en aparente estado de abandono en la comunidad Maguey de Limones, perteneciente al municipio de Villa de Arista.

Al verificar su estatus en las plataformas de información, se confirmó que la unidad había sido reportada como robada.

Por otro lado, en la colonia Graciano Sánchez, de la capital potosina, personal operativo de la PDI localizó un vehículo Ford, tipo Edge, color café, el cual, tras una verificación, se determinó que esta unidad estaba vinculada a una carpeta de investigación relacionada con el delito de robo calificado, lo que llevó a su aseguramiento.

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Ambos vehículos fueron trasladados a una pensión vehicular y quedaron a disposición de Agentes del Ministerio Público, quienes llevarán a cabo los trámites necesarios para resolver cada situación y facilitar la devolución de los automóviles a sus legítimos propietarios.