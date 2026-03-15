logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDO ENCUENTRO

Fotogalería

CÁLIDO ENCUENTRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Incautan pipa con 59 mil litros de combustible ilegal

Se logró la detención de los tripulantes al no acreditar la legal procedencia

Por Redacción

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Incautan pipa con 59 mil litros de combustible ilegal

Dos sujetos que transportaban combustible ilegal en una pipa con doble tanque, fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, que los interceptaron cuando circulaban sobre la carretera a Matehuala. Lo anterior fue como resultado de las acciones coordinadas dentro del operativo interinstitucional para la prevención y combate a delitos; de esta forma, la Guardia Civil Estatal, a través de la División Caminos y en coordinación con autoridades federales, pudo detener a Luis Gerardo "N" y a José Julio "N" por su probable participación en transporte ilegal de hidrocarburo.

Los hechos se registraron sobre la carretera federal 57, en las inmediaciones del municipio de Villa Hidalgo, donde los agentes detectaron una pipa con dos remolques tipo cisterna, la cual circulaba en forma sospechosa y por lo tanto le marcaron el alto al conductor. En la revisión, se detectó que transportaba aproximadamente 59 mil litros de combustible, del cual los dos tripulantes, conductor y copiloto, no pudieron acreditar su legal procedencia.

De esta forma los dos fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República junto con la unidad y el producto asegurado, a fin de que se les defina su situación legal por el posible tráfico de hidrocarburos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través de la Guardia Civil Estatal, refrenda su compromiso de mantener acciones permanentes de vigilancia y coordinación interinstitucional para combatir los delitos que afectan la seguridad social.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Queman tres camiones de ladrilleros de Observatorio
Queman tres camiones de ladrilleros de Observatorio

Queman tres camiones de ladrilleros de Observatorio

SLP

Redacción

Los hecho la madrugada de este sábado a la altura del Puente Pemex

Fotos | Incendio consume vivienda en La Libertad
Fotos | Incendio consume vivienda en La Libertad

Fotos | Incendio consume vivienda en La Libertad

SLP

Pulso Online

Hasta las 11:00 horas, las autoridades continuaban con labores para salvaguardar a la población

Conductor impacta su auto en muro de Río Santiago
Conductor impacta su auto en muro de Río Santiago

Conductor impacta su auto en muro de Río Santiago

SLP

Redacción

El incidente ocurrió a las 07:00 horas y no se reportaron lesionados en el accidente.

Joven en moto pierde la vida en accidente
Joven en moto pierde la vida en accidente

Joven en moto pierde la vida en accidente

SLP

Redacción

Chocó contra un auto en la colonia Azaleas, el conductor fue detenido