Incautan pipa con 59 mil litros de combustible ilegal

Dos sujetos que transportaban combustible ilegal en una pipa con doble tanque, fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, que los interceptaron cuando circulaban sobre la carretera a Matehuala. Lo anterior fue como resultado de las acciones coordinadas dentro del operativo interinstitucional para la prevención y combate a delitos; de esta forma, la Guardia Civil Estatal, a través de la División Caminos y en coordinación con autoridades federales, pudo detener a Luis Gerardo "N" y a José Julio "N" por su probable participación en transporte ilegal de hidrocarburo.

Los hechos se registraron sobre la carretera federal 57, en las inmediaciones del municipio de Villa Hidalgo, donde los agentes detectaron una pipa con dos remolques tipo cisterna, la cual circulaba en forma sospechosa y por lo tanto le marcaron el alto al conductor. En la revisión, se detectó que transportaba aproximadamente 59 mil litros de combustible, del cual los dos tripulantes, conductor y copiloto, no pudieron acreditar su legal procedencia.

De esta forma los dos fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República junto con la unidad y el producto asegurado, a fin de que se les defina su situación legal por el posible tráfico de hidrocarburos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través de la Guardia Civil Estatal, refrenda su compromiso de mantener acciones permanentes de vigilancia y coordinación interinstitucional para combatir los delitos que afectan la seguridad social.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí