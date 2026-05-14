Incendio acaba con recicladora de plástico en Pozos

Una recicladora de plásticos, en el municipio de Villa de Pozos, fue consumida por un fuerte incendio la noche del martes. Las corporaciones de auxilio pudieron controlar las llamas sin que se registraran personas lesionadas.

Cerca de la medianoche inició la conflagración que a esta hora está controlado; no se reportaron lesionados.

El incendio inició antes de la media noche al interior de la recicladora ubicada en un predio con superficie aproximada de 300 metros cuadrados sobre la calle de Galeana, en la colonia Casanova de la cabecera municipal.

Se identificó el material PET como principal combustible involucrado, ocasionando una rápida propagación del fuego y columnas de llama visibles de aproximadamente 15 metros de altura.

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A la llegada de las unidades de emergencia, se implementaron maniobras de combate, control y enfriamiento del área afectada, con el objetivo de contener el incendio, disminuir riesgos y evitar su propagación hacia predios colindantes.

En el combate participaron diversas dependencias de auxilio como la Coordinación Estatal de Protección Civil, Protección Civil Municipal de Villa de Pozos y del Cuerpo de Bomberos.

Las maniobras se extendieron durante varias horas y ya durante la madrugada de este miércoles pudieron darse por concluidas, solamente se registraban acciones para evitar que las llamas resurgieran.

Por ahora se desconocen las causas que originaron el siniestro aunque personal de Bomberos realiza las investigaciones respectivas para determinarlo, afortunadamente en este caso no se reportaron personas lesionadas.