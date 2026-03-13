Incendio en tarimera de la colonia Salk II moviliza a bomberos

Un incendio registrado la noche de este viernes en una tarimera y recicladora de plásticos ubicada sobre avenida Prolongación El Aguaje, cerca de Circuito Potosí, en la colonia Salk II, generó movilización de cuerpos de emergencia y alarma entre vecinos de la zona.

El reporte se recibió alrededor de las 21:00 horas, cuando habitantes del sector alertaron sobre un fuerte incendio en el lugar.

Al arribar al sitio, bomberos y personal de Protección Civil observaron fuego en remolques tipo jaula y cerca de un área de almacén, por lo que iniciaron maniobras para contener las llamas y evitar que el fuego se extendiera.

La intensidad del incendio provocó que vecinos de la colonia salieran de sus viviendas, preocupados ante el riesgo de que el fuego pudiera propagarse hacia los domicilios cercanos.

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Tras varios minutos de trabajo, los cuerpos de emergencia lograron controlar el incendio, sin que se reportaran personas lesionadas, únicamente daños materiales en el establecimiento.

Las autoridades continuaron en el lugar realizando labores de enfriamiento para descartar una posible reactivación del fuego.