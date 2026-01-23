logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

Fotogalería

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Incinera la FGR más de 200 kilos de drogas

Aseguradas durante operativos de las distintas corporaciones

Por Redacción

Enero 23, 2026 03:00 a.m.
A
Incinera la FGR más de 200 kilos de drogas

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado de San Luis Potosí, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), incineró 208 kilos 313 gramos de drogas aseguradas en esta entidad, correspondientes a las acciones realizadas por los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno.

También se destruyeron 780 kilos de chatarra y 58 objetos del delito consistentes en inhibidores de señal, celulares, chalecos, cajas, bolsas, cascos, ropa, pipas de cristal, vapeadores, entre otros.

El evento de incineración fue encabezado por el fiscal federal en el estado de San Luis Potosí, personal del Órgano Interno de Control de la FGR, Titular de la Inspección General de Operaciones, Policía Federal Ministerial, Peritos y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quien supervisó que el proceso se desarrollara en términos de la normatividad aplicable en la materia.

Con estas acciones, la Fiscalía General de la República (FGR), reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal; se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año de forma presencial en la calle República de Polonia 370, Lomas de Satélite, o de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque y volcadura en la lateral de Salvador Nava deja una persona lesionada
Choque y volcadura en la lateral de Salvador Nava deja una persona lesionada

Choque y volcadura en la lateral de Salvador Nava deja una persona lesionada

SLP

AP

Conductor resulta herido en un choque y volcadura en la lateral de Salvador Nava, intervienen Protección Civil Municipal y SSPC.

Detienen a hombre por presunto abuso sexual tras reunión familiar en Zaragoza
Detienen a hombre por presunto abuso sexual tras reunión familiar en Zaragoza

Detienen a hombre por presunto abuso sexual tras reunión familiar en Zaragoza

SLP

Redacción

Investigación judicial por abuso sexual en Zaragoza resulta en detención de Rodolfo Arturo.

Localizan en Axtla a jovencita con ficha de búsqueda en NL
Localizan en Axtla a jovencita con ficha de búsqueda en NL

Localizan en Axtla a jovencita con ficha de búsqueda en NL

SLP

Redacción

Incinera FGR drogas decomisadas en SLP
Incinera FGR drogas decomisadas en SLP

Incinera FGR drogas decomisadas en SLP

SLP

Redacción

La Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional coordinaron la incineración de drogas en San Luis Potosí