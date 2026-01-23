Incinera la FGR más de 200 kilos de drogas

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado de San Luis Potosí, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), incineró 208 kilos 313 gramos de drogas aseguradas en esta entidad, correspondientes a las acciones realizadas por los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno.

También se destruyeron 780 kilos de chatarra y 58 objetos del delito consistentes en inhibidores de señal, celulares, chalecos, cajas, bolsas, cascos, ropa, pipas de cristal, vapeadores, entre otros.

El evento de incineración fue encabezado por el fiscal federal en el estado de San Luis Potosí, personal del Órgano Interno de Control de la FGR, Titular de la Inspección General de Operaciones, Policía Federal Ministerial, Peritos y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quien supervisó que el proceso se desarrollara en términos de la normatividad aplicable en la materia.

Con estas acciones, la Fiscalía General de la República (FGR), reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal; se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año de forma presencial en la calle República de Polonia 370, Lomas de Satélite, o de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.

