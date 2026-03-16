logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Alfombra roja Oscar 2024: vestidos que destacaron en la ceremonia

Fotogalería

Alfombra roja Oscar 2024: vestidos que destacaron en la ceremonia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Individuo es apresado por intento de feminicidio

Por Redacción

Marzo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Individuo es apresado por intento de feminicidio

En la capital potosina, Manuel "N" fue detenido por el probable delito de feminicidio en grado de tentativa, según informó la FGE. La institución informó que el hecho se presentó el 4 de marzo de 2026, cuando el ahora imputado ingresó de manera sigilosa al domicilio de la víctima después de la medianoche, irrumpiendo en su habitación.

Posteriormente, el señalado presuntamente amenazó a la mujer y le ocasionó diversas lesiones en las extremidades superiores con un arma blanca, además de provocarle afectaciones físicas y psicológicas. Tras la agresión, el sujeto se retiró del lugar al pensar que le había quitado la vida.

Las acciones penales fueron efectuadas por agentes fiscales, quienes integraron la carpeta de investigación y obtuvieron la orden de aprehensión correspondiente.

Dicho mandamiento judicial fue cumplimentado por elementos de la Policía de Investigación en calles del fraccionamiento Esmeralda, en la ciudad capital.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Manuel "N" fue puesto a disposición de un Juez de control, ante quien la FGE formulará la imputación correspondiente por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Muere conductor tras volcadura de tráiler en la 57
Muere conductor tras volcadura de tráiler en la 57

Muere conductor tras volcadura de tráiler en la 57

SLP

Redacción

El accidente ocurrió en el km 154.

Dos jóvenes mueren tras derrape de motocicleta en Soledad
Dos jóvenes mueren tras derrape de motocicleta en Soledad

Dos jóvenes mueren tras derrape de motocicleta en Soledad

SLP

Redacción

Elementos de la Guardia Civil aseguraron la zona y realizaron las primeras diligencias.

Combaten cuatro incendios registrados en la ciudad
Combaten cuatro incendios registrados en la ciudad

Combaten cuatro incendios registrados en la ciudad

SLP

Redacción

Los más graves fueron de recicladora y camiones ladrilleros en Salvador Nava

Auto se impacta contra puente en río Santiago
Auto se impacta contra puente en río Santiago

Auto se impacta contra puente en río Santiago

SLP

Redacción