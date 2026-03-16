Individuo es apresado por intento de feminicidio

En la capital potosina, Manuel "N" fue detenido por el probable delito de feminicidio en grado de tentativa, según informó la FGE. La institución informó que el hecho se presentó el 4 de marzo de 2026, cuando el ahora imputado ingresó de manera sigilosa al domicilio de la víctima después de la medianoche, irrumpiendo en su habitación.

Posteriormente, el señalado presuntamente amenazó a la mujer y le ocasionó diversas lesiones en las extremidades superiores con un arma blanca, además de provocarle afectaciones físicas y psicológicas. Tras la agresión, el sujeto se retiró del lugar al pensar que le había quitado la vida.

Las acciones penales fueron efectuadas por agentes fiscales, quienes integraron la carpeta de investigación y obtuvieron la orden de aprehensión correspondiente.

Dicho mandamiento judicial fue cumplimentado por elementos de la Policía de Investigación en calles del fraccionamiento Esmeralda, en la ciudad capital.

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Manuel "N" fue puesto a disposición de un Juez de control, ante quien la FGE formulará la imputación correspondiente por el delito de feminicidio en grado de tentativa.