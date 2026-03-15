Individuo hurataba refrescos en Aurrerá

Derivado de la respuesta oportuna que se brinda a auxilios ciudadanos, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunto robo, esto en la colonia Industrial Mexicana.

Oficiales municipales se presentaron en la Bodega Aurrerá de la avenida Acceso Norte, en la colonia mencionada, donde personal del establecimiento indicó que un hombre intentó sustraer artículos sin pagar. En el lugar ubicaron al reportado, quien después de varios minutos de diálogo se identificó como José "N" de 42 años, a quien se le encontró un paquete de refrescos, el cual aseguró no poder pagar, pidiendo la parte afectada proceder legalmente en su contra.Enseguida se le dio a conocer que sería detenido por presunto robo y después fue presentado ante la FGE.

Donde se determinará su situación legalpor el delito de roboy lo quele resulte. Además, el sujeto es investigado por si tiene antecedentes penales por este delito en comercios similiares.