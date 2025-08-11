Individuo mató a su compadre en la juerga

Un hombre fue asesinado a golpes en la comunidad de Rinconada, al parecer fue su mismo compadre quien lo atacó en la parranda y el cual posteriormente fue capturado por elementos de la Guardia Civil Estatal para ponerlo a disposición de las autoridades.

Fue la madrugada de este domingo, cuando se reportó que en la avenida Aeropuerto y cerca de la iglesia, estaba un hombre golpeado y ya sin vida, por lo que se dio aviso a las autoridades y elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron a tomar conocimiento como primeros respondientes.

El ahora occiso fue identificado con el nombre de Tiburcio de unos 45 años de edad, originario de la misma comunidad, el cual durante la noche había sido visto de parranda en compañía de su compadre Humberto N.

Según testigos, dentro de la juerga salieron de pleito y aparentemente el compadre lo agarró a golpes y luego se retiró dejándolo tirado sin que inicialmente nadie lo ayudara, aunque más tarde acudieron socorristas de la Secretaría de Salud pero determinaron que ya estaba sin vida.

Luego de asegurar el área del crimen como primeros respondientes, elementos de la Guardia Civil Estatal montaron un operativo en la zona y pudieron dar con el paradero de Humberto N. de 41 años de edad, a quien pudieron detener como presunto responsable del homicidio; aún andaba bajo los efectos de alcohol y aparentemente ni cuenta se había dado que su amigo había muerto a causa de los golpes que le propinó.

El sospechoso fue remitido ante el Ministerio Público para que se le defina su situación legal y la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación respectiva, siendo el cuerpo trasladado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares para la sepultura respectiva.