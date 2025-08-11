¡BIENVENIDOS!
“DÍA UNO” EN PREPATEC Y “HI!TEC” EN PROFESIONAL
Galeria
1/3
Con una celebración especial, el Tec de Monterrey Campus San Luis Potosí dio la bienvenida a sus alumnos de nuevo ingreso de preparatoria.
De esta manera, se llevó a cabo el tradicional “Día Uno” en PrepaTec y el el “Hi!Tec en profesional.
El evento, fue presidido por Marco Edgar Vargas Herrada, director general de la institución; quien dirigió un mensaje a la comunidad estudiantil reunidos en este festejo.
Asimismo, la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey Campus San Luis Potosí (FETEC) dio un mensaje a los estudiantes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En el festejo participaron directivos, profesores, mentores, colaboradores y estudiantes.
De esta manera, los jóvenes vivieron una mañana especial, para recordar, en su primer día de clases de este semestre que seguro les reserva sorpresas, emociones, experiencias y anécdotas por vivir.
Eso sí, ¡cuánta energía poseen!
no te pierdas estas noticias