¡BIENVENIDOS!

Con una celebración especial, el Tec de Monterrey Campus San Luis Potosí dio la bienvenida a sus alumnos de nuevo ingreso de preparatoria.

De esta manera, se llevó a cabo el tradicional “Día Uno” en PrepaTec y el el “Hi!Tec en profesional.

El evento, fue presidido por Marco Edgar Vargas Herrada, director general de la institución; quien dirigió un mensaje a la comunidad estudiantil reunidos en este festejo.

Asimismo, la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey Campus San Luis Potosí (FETEC) dio un mensaje a los estudiantes.

En el festejo participaron directivos, profesores, mentores, colaboradores y estudiantes.

De esta manera, los jóvenes vivieron una mañana especial, para recordar, en su primer día de clases de este semestre que seguro les reserva sorpresas, emociones, experiencias y anécdotas por vivir.

Eso sí, ¡cuánta energía poseen!