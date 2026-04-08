Investiga FGE a "El Patrón" por violencia familiar

La Fiscalía General del Estado decretó como legal la detención de Alberto N., luchador profesional también conocido como "El Patrón", el cual ya es investigado por el probable delito de violencia familiar en agravio de su pareja sentimental, en hechos ocurridos en Lomas del Tecnológico, en la capital potosina.

El imputado fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, tras ser detenido en flagrancia por agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), luego de un llamado de auxilio realizado por la víctima la tarde del lunes 6 de abril.

De acuerdo con la denuncia de la víctima, al encontrarse con Alberto "N" dentro de un domicilio del fraccionamiento Lomas del Tecnológico, se habría iniciado una discusión que llevó al ahora imputado a consumar diversas agresiones físicas y verbales contra su pareja.

Después de la detención efectuada por los agentes de la GCE, el señalado fue puesto a disposición de agentes del Ministerio Público, quienes se encargarán de integrar debidamente la carpeta de investigación y presentarlo ante la autoridad judicial en la audiencia inicial, donde deberá responder por los actos que se le imputan.

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Alberto N., de 48 años de edad, conocido como "El Patrón", proviene de familia de luchadores y al seguir con el legado ha sido campeón en la WWE, obteniendo también diversos reconocimientos a lo largo de su carrera.