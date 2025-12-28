Joven de 19 años es asesinado a tiros en Tamuín

TAMUÍN.– Un joven fue atacado a balazos cuando circulaba en su motocicleta por la avenida Aeropuerto. Al momento de arribar los cuerpos de auxilio, ya no presentaba signos vitales.

El crimen ocurrió la tarde de este domingo, a la altura de la colonia Infonavit, cerca de las instalaciones de la Cruz Roja.

La víctima fue identificada como Julián García, de 19 años de edad, vecino de la colonia Mirasol. El cuerpo quedó tendido sobre la avenida Aeropuerto, junto a su motocicleta Italika, de color negro.

Fuentes oficiales informaron que varios civiles armados se emparejaron con el motociclista y le dispararon en repetidas ocasiones.

Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Tamuín; sin embargo, ya no había nada que hacer, pues el joven falleció al instante.