logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cuando la ciencia se convierte en solución: el IPICYT y la innovación aplicada para empresas y gobiernos

Fotogalería

Cuando la ciencia se convierte en solución: el IPICYT y la innovación aplicada para empresas y gobiernos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Joven de 19 años es asesinado a tiros en Tamuín

El crimen ocurrió en la avenida Aeropuerto, dejando a la víctima sin signos vitales al llegar los servicios de emergencia

Por Huasteca Hoy

Diciembre 28, 2025 03:22 p.m.
A
Joven de 19 años es asesinado a tiros en Tamuín

TAMUÍN.– Un joven fue atacado a balazos cuando circulaba en su motocicleta por la avenida Aeropuerto. Al momento de arribar los cuerpos de auxilio, ya no presentaba signos vitales.

El crimen ocurrió la tarde de este domingo, a la altura de la colonia Infonavit, cerca de las instalaciones de la Cruz Roja.

La víctima fue identificada como Julián García, de 19 años de edad, vecino de la colonia Mirasol. El cuerpo quedó tendido sobre la avenida Aeropuerto, junto a su motocicleta Italika, de color negro.

Fuentes oficiales informaron que varios civiles armados se emparejaron con el motociclista y le dispararon en repetidas ocasiones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Tamuín; sin embargo, ya no había nada que hacer, pues el joven falleció al instante.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Joven de 19 años es asesinado a tiros en Tamuín
Joven de 19 años es asesinado a tiros en Tamuín

Joven de 19 años es asesinado a tiros en Tamuín

SLP

Huasteca Hoy

El crimen ocurrió en la avenida Aeropuerto, dejando a la víctima sin signos vitales al llegar los servicios de emergencia

VIDEO | Arde ladrillera en el norte; fuego alcanza casas y autos
VIDEO | Arde ladrillera en el norte; fuego alcanza casas y autos

VIDEO | Arde ladrillera en el norte; fuego alcanza casas y autos

SLP

Redacción

El fuego se extendió a casas, vehículos y corrales

Seguridad operativa para supervisar los festejos de fin de año
Seguridad operativa para supervisar los festejos de fin de año

Seguridad operativa para supervisar los festejos de fin de año

SLP

Redacción

Transcurran en orden y con mucha tranquilidad, por lo que ya hay una estrategia en los 59 Municipios

Por agredir a policías y cohecho detenida
Por agredir a policías y cohecho detenida

Por agredir a policías y cohecho detenida

SLP

Redacción

Les ofreció a los agentes mil pesos para que se fueran y no la arrestaran